NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95,69 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,504 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 283,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 575,71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 195,76 Prozent.
Erie Indemnity markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
