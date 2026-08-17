NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Erie Indemnity-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Erie Indemnity-Anteile betrug an diesem Tag 97,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 1,021 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 261,24 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 14.08.2026 auf 255,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,24 Prozent gesteigert.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 11,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at