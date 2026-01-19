NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erie Indemnity gewesen.

Am 19.01.2023 wurden Erie Indemnity-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 243,07 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 0,411 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie auf 283,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,51 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,51 Prozent.

Insgesamt war Erie Indemnity zuletzt 13,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at