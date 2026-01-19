Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Frühe Investition
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.01.2023 wurden Erie Indemnity-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 243,07 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 0,411 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie auf 283,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,51 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,51 Prozent.
Insgesamt war Erie Indemnity zuletzt 13,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!