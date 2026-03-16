NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2023 wurde das Erie Indemnity-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie betrug an diesem Tag 232,44 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 43,022 Erie Indemnity-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 246,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 622,53 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 622,53 USD, was einer positiven Performance von 6,23 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich jüngst auf 11,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at