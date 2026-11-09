Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lukrativer Erie Indemnity-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,966 Erie Indemnity-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 273,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163,89 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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