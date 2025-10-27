NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.10.2022 wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 238,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,191 Erie Indemnity-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 360,84 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 24.10.2025 auf 324,67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,08 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Erie Indemnity betrug jüngst 15,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at