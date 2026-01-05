NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Erie Indemnity-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag bei 93,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,655 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.01.2026 2 960,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 277,81 USD belief. Damit wäre die Investition 196,01 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 12,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at