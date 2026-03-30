NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Erie Indemnity-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag 94,16 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,620 Anteilen. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 27.03.2026 2 558,09 USD wert, da der Schlussstand 240,87 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +155,81 Prozent.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 11,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at