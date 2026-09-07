Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lukrative Erie Indemnity-Investition? 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Erie Indemnity-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 177,87 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,562 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 252,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 11,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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