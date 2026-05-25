Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lohnender Erie Indemnity-Einstieg? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erie Indemnity-Aktie Investoren gebracht.

Die Erie Indemnity-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Erie Indemnity-Anteile an diesem Tag bei 96,93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,032 Erie Indemnity-Papiere. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 22.05.2026 231,33 USD wert, da der Schlussstand 224,23 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,33 Prozent zugenommen.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 10,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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