Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lohnender Erie Indemnity-Einstieg?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Erie Indemnity-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Erie Indemnity-Anteile an diesem Tag bei 96,93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,032 Erie Indemnity-Papiere. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 22.05.2026 231,33 USD wert, da der Schlussstand 224,23 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,33 Prozent zugenommen.
Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 10,44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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