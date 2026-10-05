Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Frühes Investment
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 185,05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 5,404 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 194,76 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 02.10.2026 auf 221,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,48 Prozent angewachsen.
Erie Indemnity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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