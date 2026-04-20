Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Rentable Erie Indemnity-Anlage?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Erie Indemnity-Papier bei 223,15 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,481 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 097,06 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 17.04.2026 auf 244,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,71 Prozent erhöht.
Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 11,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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