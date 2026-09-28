Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Erie Indemnity-Performance im Blick
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.09.2023 wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,334 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie auf 222,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,54 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 10,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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