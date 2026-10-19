Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lukrativer Erie Indemnity-Einstieg?
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Erie Indemnity-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 316,66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 0,316 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,96 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 16.10.2026 auf 243,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,04 Prozent eingebüßt.
Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 11,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erie Indemnity Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Erie Indemnity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Erie Indemnity Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Erie Indemnity Co.
|212,00
|-1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.