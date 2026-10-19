Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lukrativer Erie Indemnity-Einstieg? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Erie Indemnity-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 316,66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 0,316 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,96 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 16.10.2026 auf 243,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,04 Prozent eingebüßt.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 11,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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