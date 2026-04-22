NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity am 21.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,56 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,13 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 254,28 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 7,06 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte die Erie Indemnity-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 253,85 USD. Der Erie Indemnity-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,26 Prozent betrug.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Erie Indemnity-Aktienkurs via NASDAQ um 37,37 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -36,89 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Erie Indemnity

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 5,85 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2,30 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Erie Indemnity

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Erie Indemnity steht aktuell bei 11,794 Mrd. USD. Erie Indemnity besitzt aktuell ein KGV von 27,00. Der Umsatz von Erie Indemnity belief sich in 2025 auf 4,068 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 10,69 USD.

Redaktion finanzen.at