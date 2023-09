NASDAQ Composite Index-Papier Escalon Medical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Escalon Medical verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Escalon Medical-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.09.2013 wurde das Escalon Medical-Papier via Börse NASO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,41 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7 092,199 Escalon Medical-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 843,97 USD, da sich der Wert eines Escalon Medical-Anteils am 05.09.2023 auf 0,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -81,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Escalon Medical bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at