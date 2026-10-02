ESCO Technologies Aktie

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WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Rentables ESCO Technologies-Investment? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,424 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 269,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 147,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 481,47 Prozent.

Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 6,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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