ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Rentables ESCO Technologies-Investment?
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,424 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 269,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 147,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 481,47 Prozent.
Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 6,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.
Analysen zu ESCO Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ESCO Technologies Inc.
|244,00
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.