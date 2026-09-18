ESCO Technologies Aktie

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WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Rentable ESCO Technologies-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ESCO Technologies-Investment verdienen können.

Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 106,01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,943 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (260,14 USD), wäre das Investment nun 245,39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,39 Prozent angewachsen.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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