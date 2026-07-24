NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ESCO Technologies gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen ESCO Technologies-Anteile an diesem Tag bei 100,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,922 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 331,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 288,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 228,81 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 8,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at