ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Rentables ESCO Technologies-Investment?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 38,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 260,620 ESCO Technologies-Papiere. Die gehaltenen ESCO Technologies-Aktien wären am 16.04.2026 78 139,17 USD wert, da der Schlussstand 299,82 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 681,39 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 8,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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