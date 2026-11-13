NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ESCO Technologies-Investment gewesen.

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,13 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 98,883 ESCO Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 268,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,68 Prozent gesteigert.

ESCO Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at