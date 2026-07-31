NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ESCO Technologies-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,37 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105,966 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 009,43 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 30.07.2026 auf 311,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230,09 Prozent erhöht.

ESCO Technologies war somit zuletzt am Markt 7,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at