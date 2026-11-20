ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.11.2021 wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,063 ESCO Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 223,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,15 Prozent erhöht.
Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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