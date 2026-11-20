Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2021 wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,063 ESCO Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 223,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,15 Prozent erhöht.

Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at