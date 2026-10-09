ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Langfristige Investition
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der ESCO Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 207,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ESCO Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,483 ESCO Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,70 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 08.10.2026 auf 254,06 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 122,70 USD entspricht einer Performance von +22,70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ESCO Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 7,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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