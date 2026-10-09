NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der ESCO Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 207,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ESCO Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,483 ESCO Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,70 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 08.10.2026 auf 254,06 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 122,70 USD entspricht einer Performance von +22,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ESCO Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 7,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at