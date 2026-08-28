ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Langfristige Anlage
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 91,13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,097 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 281,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,94 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208,94 Prozent angewachsen.
Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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