NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ESCO Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 157,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,633 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2026 auf 318,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,89 Prozent angewachsen.

Insgesamt war ESCO Technologies zuletzt 8,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at