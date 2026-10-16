NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ESCO Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,677 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 445,04 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 15.10.2026 auf 252,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 144,50 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at