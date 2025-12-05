ESCO Technologies Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.12.2024 wurden ESCO Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 144,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,185 ESCO Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 13 995,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,95 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 5,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
