NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 20.02.2016 wurden ESCO Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,835 ESCO Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 773,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 272,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +673,35 Prozent.
ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
