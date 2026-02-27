NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 160,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,221 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 742,57 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 26.02.2026 auf 280,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 74,26 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at