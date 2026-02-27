ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer ESCO Technologies-Einstieg? 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 160,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,221 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 742,57 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 26.02.2026 auf 280,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 74,26 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ESCO Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ESCO Technologies Inc. 232,00 -1,69% ESCO Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen