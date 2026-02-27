ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Lukrativer ESCO Technologies-Einstieg?
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 160,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,221 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 742,57 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 26.02.2026 auf 280,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 74,26 Prozent.
ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.
Analysen zu ESCO Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ESCO Technologies Inc.
|232,00
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.