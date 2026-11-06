NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Die ESCO Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die ESCO Technologies-Aktie an diesem Tag 218,92 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,568 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (225,79 USD), wäre das Investment nun 1 031,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,14 Prozent gesteigert.

Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at