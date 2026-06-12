ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Frühe Anlage 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.06.2016 wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,76 USD. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,534 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 315,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 750,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 675,07 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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