ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Rentable ESCO Technologies-Investition?
|
22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ESCO Technologies-Aktie an diesem Tag 178,65 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,598 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ESCO Technologies-Aktien wären am 21.05.2026 1 641,59 USD wert, da der Schlussstand 293,27 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 64,16 Prozent vermehrt.
ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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