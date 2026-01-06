Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Euronet Worldwide-Investition im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 70,85 USD wert. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,143 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 75,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 613,97 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 613,97 USD entspricht einer Performance von +6,14 Prozent.
Euronet Worldwide wurde am Markt mit 3,11 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|65,50
|2,34%
