NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Euronet Worldwide-Aktie Investoren gebracht.

Die Euronet Worldwide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69,54 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Euronet Worldwide-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,380 Euronet Worldwide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 030,77 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 02.03.2026 auf 71,68 USD belief. Mit einer Performance von +3,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 2,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at