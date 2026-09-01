Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Lohnende Euronet Worldwide-Anlage?
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 87,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 1,146 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,66 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 31.08.2026 auf 69,51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20,34 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|58,74
|-1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.