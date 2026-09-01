Euronet Worldwide Aktie

Euronet Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Lohnende Euronet Worldwide-Anlage? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 87,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 1,146 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,66 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 31.08.2026 auf 69,51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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