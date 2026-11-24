Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 87,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,144 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 67,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23,21 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Euronet Worldwide betrug jüngst 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at