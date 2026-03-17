NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Euronet Worldwide-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 104,08 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,961 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 68,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,99 Prozent verringert.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at