NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Euronet Worldwide-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.05.2023 wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Euronet Worldwide-Anteile bei 111,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,726 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 244,95 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 11.05.2026 auf 69,60 USD belief. Mit einer Performance von -37,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at