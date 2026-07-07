Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Rentable Euronet Worldwide-Investition?
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Euronet Worldwide-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 116,80 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Euronet Worldwide-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,562 Euronet Worldwide-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (77,96 USD), wäre das Investment nun 667,47 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 667,47 USD, was einer negativen Performance von 33,25 Prozent entspricht.
Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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