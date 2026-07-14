Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Frühe Anlage
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 14.07.2021 wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 135,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 73,774 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 5 729,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,66 USD belief. Mit einer Performance von -42,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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