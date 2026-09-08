Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Performance unter der Lupe
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Euronet Worldwide-Papier statt. Diesen Tag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 131,73 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 7,591 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 560,31 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 04.09.2026 auf 73,81 USD belief. Das entspricht einem Minus von 43,97 Prozent.
Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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