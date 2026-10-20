NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Euronet Worldwide-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Euronet Worldwide-Papiers betrug an diesem Tag 87,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,450 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronet Worldwide-Aktie auf 64,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 742,39 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at