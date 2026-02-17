Euronet Worldwide Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Euronet Worldwide-Papiers betrug an diesem Tag 110,18 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,761 Euronet Worldwide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 168,09 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 13.02.2026 auf 67,96 USD belief. Damit wäre die Investition 38,32 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Euronet Worldwide zuletzt 2,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
