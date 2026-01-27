NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 27.01.2021 wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 123,30 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,103 Euronet Worldwide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (74,03 USD), wäre das Investment nun 6 004,06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,96 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 3,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at