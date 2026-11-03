NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Euronet Worldwide-Anteile bei 114,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,870 Euronet Worldwide-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 66,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,46 Prozent verringert.

Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at