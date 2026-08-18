Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Euronet Worldwide-Anlage unter der Lupe
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.08.2016 wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Euronet Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 77,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,863 Euronet Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Euronet Worldwide-Papiers auf 70,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907,51 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,25 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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