NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,176 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Aktien wären am 16.01.2026 684,25 USD wert, da der Schlussstand 74,57 USD betrug. Damit wäre die Investition um 31,57 Prozent gesunken.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 3,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at