NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Euronet Worldwide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 142,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,244 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 5 325,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,75 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 3,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at