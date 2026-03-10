NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Euronet Worldwide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,628 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 004,54 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 09.03.2026 auf 72,49 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 004,54 USD, was einer negativen Performance von 29,95 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at